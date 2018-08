USA kohtunik tõkestas 3D-prinditud plastikrelvade jooniste internetis avaldamise

USA Seattle’i föderaalkohtunik määras ajutise tõkendi jälitamatute ja tuvastamatute 3D-prinditud plastikrelvade jooniste avaldamise peatamiseks.

Kaheksa demokraadist peaprokuröri esitasid esmaspäeval hagi, et blokeerida USA föderaalvalitsuse kokkulepe ettevõttega, mis joonised internetis avaldab. Nad taotlesid ka tõkendit, väites, et 3D-prinditud relvad oleksid ohtlikud, vahendab Associated Press.

USA ringkonnakohtunik Robert Lasnik määras tõkendi kohaliku aja järgi eile pärastlõunal.

Jooniste taga olev ettevõte, Texases Austinis baseeruv Defense Distributed jõudis juunis föderaalvalitsusega kokkuleppele, mis lubab relvade joonised allalaadimiseks üles panna alates tänasest.

Tõkend ei lase sellel aga toimuda.

Kongressi demokraadid on kutsunud president Donald Trumpi tühistama otsust, mis lubab Defense Distributedil joonised avaldada. Trump ütles eile, et uurib seda mõtet, ja teatas, et 3D-prinditud plastikrelvade avalikkusele kättesaadavaks muutmisel ei näi olevat väga mõtet.