USA kodanikuõiguslaste juhid nõuavad Trumpilt valgete ülemvõimu pooldajate hukkamõistmist

USA peamised kodanikuõiguslaste ja usuorganisatsioonid kutsusid pühapäeval president Donald Trumpi üles distantseerima end otseselt valgete ülemvõimu pooldajatest, kes osalesid rahutustes Virginia osariigis Charlottesville’is.

„See kujutab endast riigipea läbikukkumist juhina,“ teatas katusorganisatsioon Kodaniku- ja Inimõiguste Juhtkonna Konverents (Leadership Conference on Civil and Human Rights), vahendab CNN. „On ammu viimane aeg, et Trump mõistaks valge rassi ülemvõimu pooldajad, vägivaldse ekstremismi ja vihkamise kõigis selle vormides isiklikult ja üheselt hukka.“

Samuti kutsus organisatsiooni kõrvaldama Valge Maja peastrateegi Steve Bannonit ja abiassistenti Sebastian Gorkat, kes on pälvinud kodanikuõiguste organisatsioonide kriitika oma sidemete pärast alt-right’iks nimetatavate valgete paremäärmuslaste organisatsioonidega.

Leadership Conference’i president ja tegevjuht Vanita Gupta ütles, et organisatsioon nõuab, et Valges Majas ega ühelgi tasemel valitsuses ei tohiks töötada valgete ülemvõimu pooldajate toetajaid.

Organisatsiooni Muslim Advocates president ja tegevjuht Farhana Khera ütles, et Bannoni ja Gorka olemasolu administratsioonis saadab äärmuslastele vaikiva sõnumi oma terrorimarsi jätkamiseks.

Valges Majas on püütud selgitada Trumpi kommentaari, mille järgi tuleb Charlottesville’i vägivallas süüdistada „paljusid pooli“.

Anonüümseks jäänud ametnik ütles pühapäeval, et on ilmselge, et president mõistab hukka valgete ülemvõimu pooldajad, Ku Klux Klani, neonatsid ja kõik äärmuslaste organisatsioonid, vaatamata sellele, et Trump ei maininud neid laupäeval .

Leadership Conference nimetas Trumpi reageeringut rahutustele Charlottesville’is nõrgaks, ebapiisavaks ja vastuvõtmatuks. Gupta nõudis, et Trump distantseeriks end isiklikult valgete ülemvõimu pooldajatest ja nimetaks nädalavahetuse vägivalda riigisiseseks terrorismiks. Organisatsioon lisas, et Bannon ja Gorka vastutavad vihkamise ja lõhestatuse õhutamise eest.