USA kirjapommide saaga jätkub: järjekorras 12. pommipakk oli adresseeritud endisele kõrgele luurejuhile

NBC teatas õiguskaitseorganite allikatele viidates, et pakk De Nirole saabus Tribeca Grilli kohaliku aja järgi täna varahommikul, vahendab BBC News.

Kui see on seotud varasemate pakkidega, on see kaheksas pommi sisaldanud pakk, mis on saadetud president Donald Trumpi kriitikutele.

De Niro on häälekas Trumpi oponent, kes on nimetanud teda „rahvuslikuks katastroofiks”.

Trump vastas tookord, et De Niro on "väga madala IQ-ga isik".

New Yorgi politsei teatas, et restoran oli kahtlase paki saabumise ajal tühi.

Juba kolmapäeval kahtlustati, et pakk on saadetud ka Bidenile, kuid seda ei olnud leitud ja arvati, et see on kuskil postisüsteemis liikvel.

Reede päeval teatas aga FBI Twitteris, et nad avastasid pommisaaga 11. paki Floridast. See oli adresseeritud demokraatidest senaator Cory Bookerile. Pakk avastati neljapäeva öösel otsingu käigus.