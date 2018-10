USA kirjapommi juhtumis on kahtlustatavana vahistatud üks mees

56-aastane valge mees vahistati Lõuna-Floridas.

Kokku saadeti vähemalt kümme ilmselt lõhkeseadeldist sisaldanud pakki väljapaistvatele demokraatidele, president Donald Trumpi kriitikutele ja telekanali CNN New Yorgi kontorisse. Võimud klassifitseerivad intsidente riigisiseseks terrorismiks.

Ükski pomm ei plahvatanud ja on küsitud, kas need olidki mõeldud plahvatama või vaid ähvardama.

The van that appears to be connected to the suspected bomber is covered in pro-Trump stickers, including the presidential seal, and what MSNBC says investigators referred to as other "right-wing paraphernalia." pic.twitter.com/gjIleeu3yb

