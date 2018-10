USA kirjapommi juhtumis on kahtlustatavana vahistatud 56-aastane Cesar Sayoc

56-aastane valge mees nimega Cesar Sayoc, Jr vahistati Lõuna-Floridas. Ta sõitis ringi valge kaubikuga, millel oli president Trumpi ametivapp.

Sayoc oli sündinud New Yorgis, teda on varem kriminaalkorras karistatud, sealhulgas varguse eest. Samuti on ta saanud karistada kaitseaja tingimuste rikkumise eest. 2002. aastal karistati teda tingimisi aastase karistusega Floridas tehtud pommiähvarduse eest.

2004. aastal sai ta 18 kuud tingimisi vangistust steroidide omamise, tuludeklaratsioonis valeandmete esitamise ja teise inimese isikuandmete kasutamise eest. Tema ema palus 1994. aastal tema eest kaitset koduvägivalla tõttu.

Kokku saadeti vähemalt kümme ilmselt lõhkeseadeldist sisaldanud pakki väljapaistvatele demokraatidele, president Donald Trumpi kriitikutele ja telekanali CNN New Yorgi kontorisse. Võimud klassifitseerivad intsidente riigisiseseks terrorismiks.

Ükski pomm ei plahvatanud ja on küsitud, kas need olidki mõeldud plahvatama või vaid ähvardama.

The van that appears to be connected to the suspected bomber is covered in pro-Trump stickers, including the presidential seal, and what MSNBC says investigators referred to as other "right-wing paraphernalia." pic.twitter.com/gjIleeu3yb

— Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 26, 2018