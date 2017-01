USA kirikus üheksa inimest tapnud Dylann Roof mõisteti surma

USA-s Charlestoni linna kirikus 2015. aastal üheksa mustanahalist inimest tapnud Dylann Roofile mõisteti karistuseks surmanuhtlus.

Roof ise oli varem vandekohtu poole pöördunud, öeldes, et "ma ei tea, mis kasu sellest oleks", kui tema elu säästetaks.

Vandekohus jõudis karistuse osas otsusele kolme tunniga. "Tundsin, et pean seda tegema, ja tunnen ka praegu, et pidin seda tegema," oli Roof vandekohtule oma kuritöö kohta öelnud.

Detsembris oli vandekohus mõistnud 22-aastase noormehe süüdi 33 süüdistuspunktis, sealhulgas vihakuritegudes.

2015. aasta 17. juuni õhtul kohaliku aja järgi kell 8 õhtul astus Roof piiblitunni ajal sisse Charlestonis asuvasse kirikusse ja avas kogunenute pihta tule. Hukkus kokku üheksa inimest.

Tulistamine leidis aset Emanueli Aafrika Metodisti Piiskoplikus kirikus. Oma veebilehel nimetab kirik end vanimaks Aafrika metodisti piiskoplikuks (AME) kirikuks lõunaosariikides.

Politsei teatel hukkus kaheksa kirikulist kohapeal ja üheksas suri haiglas.

Hilisemalt on Roof väitnud, et pani teod toime ajendatuna rassivihast. Samuti on meedias avaldatud temast tehtud pilte rassistlike sümbolite ja relvadega.