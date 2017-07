USA kinnitab: Põhja-Korea katsetas esimest korda mandritevahelise raketti

USA välisminister Rex Tillerson kinnitas eile, et Põhja-Korea katsetas tõepoolest esmakordselt mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM).

Tillerson ütles, et see on "uus ohuareng" Ameerikale ja kogu maailmale, kirjutab BBC.

Ta hoiatas, et Washingoton ei kavatse kunagi leppida tuumalrelvadega Põhja-Koreas. Tilleresoni hinnangul on vaja selle peatamiseks globaalset koostööd.

Selleks palus Ameerika ÜRO julgeolekunõukogul teemat arutada. Kinnine kohtumine nõukogu 15 liikmega peaks toimuma täna.

USA ja Venemaa varasemal hinnangul katsetas Põhja-Korea tõenäoliselt keskmaaraketti, kuid nüüd on hakatud uskuma, et Põhja-Korea katsetas tõepoolest mandritevahelist ballistilist raketti, edastasid juba varem päeval anonüümsetele valitsusallikatele viidates teiste seas telekanalid CNN ja NBC.

Põhja-Korea teatas teisipäeval, et katsetas pärast aastakümneid kestnud ponnistusi edukalt mandritevahelist ballistilist raketti.

Raketi Hwason-14 katsetust jälgis isiklikult riigi liider Kim Jong-un, ütles Korea kesktelevisioonis rahvariietes naisdiktor. Tema sõnul jõudis rakett 2802 kilomeetri kõrgusele ja lendas 933 kilomeetrit.

"Ameerika värdjad pole kuigi rõõmsad selle 4. juuli iseseisvuspäevaks saadetud kingituse üle," oli Põhja-Korea liider Kim Jong-un väidetavalt naerdes öelnud.

USA ametnikud usuvad, et Põhja-Korea on suuteline tulistama raketi Alaskele, kuid ekspertide hinnangul ei ole see siiski võimeline tabama sihtmärki.