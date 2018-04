USA kindral: Venemaa ründab USA vägesid Süürias iga päev elektrooniliste relvadega

Varem sel kuul ütles neli anonüümseks jäänud ametnikku NBC Newsile, et Venemaa on regulaarselt sihikule võtnud ka väiksemaid USA luuredroone. Ühe tsiteeritud ametniku sõnul on Venemaa tegevusel märkimisväärne mõju USA võimekustele. Rünnakud on olnud edukad ka krüpteeritud signaalide ja segamisvastase seadme vastu.

Süürias kasutavad Vene relvajõud ära Ukrainas saadud õppetunde, mis andsid väärtusliku elektroonilise sõjapidamise kogemuse. Donbassis on kogu aeg kasutatud segajaid Ukraina kommunikatsioonide häirimiseks ja luuredroonide tegutsemisvõimetuks muutmiseks. See on mõjunud ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vaatlusdroonidele, mis Venemaa tava- ja elektroonilised relvad on maapinnale jätnud.

Eesti Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri Roger McDermotti 2017. aasta uuringu järgi on Moskva vastuseks NATO domineerimisele tavarelvastuses tohutult elektroonilisse sõjapidamisse investeerinud. Operatsioonid Ukrainas ja Süürias on võimaldanud Venemaa relvajõududel kasutada elektroonilisi relvi lahinguolukorras ning elektroonilise sõjapidamise süsteemid ja üksused on nüüd Vene armees kõigil tasemetel kasutusele võetud.

Algselt kasutati selliseid relvi Vene vägede ja baaside kaitseks. McDermotti sõnul on nende kasutamine pea kindlasti vähendanud kaotusi isikkoosseisus ja tehnikas.

Elektroonilised rünnakud on poliitiliselt vastuvõetavamad kui konventsionaalsed. Luurelennuki segamissüsteemide rivist välja löömine ei too kaasa sama riski kui selle raketiga allatulistamine.