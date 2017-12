USA kiitis heaks surmavate relvade tarnimise Ukrainale

USA president Donald Trumpi administratsioon andis reedel nõusoleku alustada surmavate relvade tarnimist Ukrainale.

Algselt tuli see teave välis- ja kaitseministeeriumi allikatelt, aga juba õhtupoolikul andis välisministeerium avalikult teada, et USA aitab Ukrainal „tõhustada julgeolekut osana kavast ehitada üles selle pikaajaline kaitsevõime, mille eesmärk on kindlustada, et riik suudab tagada oma suveräänsuse ja territooriaalse terviklikkuse ning vältida edasist agressiooni“, vahendab uudistekanal CNN.

Ööl vastu tänast keeldus ministeerium täiendavate üksikasjade avaldamisest, täpsustamata, kas ameeriklastel on kavas hakata ukrainlastele relvi tarnima.

Otsus, mis vajab veel Kongressi heakskiitu, tähendab allikate sõnul seda, et ameeriklastel on võimalik tarnida Ukrainale ka tankitõrjerelvu Javelin, mille vastu näitas Kiiev huvi üles juba mitme aasta eest, jätkates võitlust Vene vägede toetusel tegutsevate mässulistega oma idaaladel.

Analüütikute sõnul muutub sellega märkimisväärselt USA seisukoht Ukraina toetamisest võitluses mässuliste vastu, mis tõotab omakorda viia tõsisema vastasseisuni Venemaaga.