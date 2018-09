USA kehtestas Hiinale sanktsioonid Vene relvastuse ostmise eest

Hiina ostis hiljuti kümme Vene hävitajat Su-35 ja õhutõrjekomplekse S-400. Peking ei ole Moskva-vastaste sanktsioonidega ühinenud, vahendab BBC News.

Sanktsioonid kehtestati Hiina varustuse arendamise ametile ja selle juhile Li Shangfule märkimisväärsete tehingute sõlmimise eest Vene riikliku relvaeksportija Rosoboronekspordiga.

Hiina ametkond ja Li lisati blokeeritud isikute nimekirja, mis tähendab, et kõik varad, mis neil võivad USA-s olla, on külmutatud ja ameeriklastel on üldiselt keelatud nendega äri ajada.

Hiina ametkonnale ei anta ka ekspordilitsentse ja tal ei ole ligipääsu USA finantssüsteemile.

Washington kandis musta nimekirja veel 33 inimest ja organisatsiooni, mis on seotud Vene sõjaväe ja luurega.