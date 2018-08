USA kehtestas Ameerika pastori kinnihoidmise pärast sanktsioonid kahele Türgi ministrile

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on viidanud võimude lahususele, et väita, et tal ei ole riigi kohtusüsteemi üle mingit kontrolli, kuigi ta on varem väljendanud huvi „pastorite” vahetamise vastu. See tähendaks moslemivaimuliku Fethullah Güleni USA-st väljaandmist. Türgi süüdistab Güleni 2016. aasta juuli putšikatse organiseerimises.

Brunson, kes on elanud Türgis ligi kaks aastakümmet, peeti kinni 2016. aastal ja talle esitati süüdistus Erdoğani valitsuse kukutamiskatsele kaasaaitamises. USA võimud on korduvalt teatanud, et Brunson on süütu ja nõudnud tema vabastamist.

Trump, kes kohtus Erdoğaniga eelmisel kuul NATO tippkohtumisel Brüsselis, uskus, et sõlmis kokkuleppe, mis sisaldas Brunsoni vabastamist Türgi naise vastu, kes oli Iisraelis vangis terrorismis süüdistatuna. Kuigi naine vabastati ja viidi Istanbuli, lasi Türgi kohus Brunsoni ainult vanglast välja koduaresti.