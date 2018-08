USA kehtestab Venemaale Skripalide mürgitamise eest uued sanktsioonid

Välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert ütles, et USA tegi selle otsuse esmaspäeval, ja süüdistas Venemaad rahvusvahelise õiguse rikkumises. Avalduse järgi hakkavad sanktsioonid kehtima 22. augustil vastavalt 1991. aasta keemia- ja bioloogiliste relvade kontrolli ja sõjaidamise elimineerimise seadusele, vahendab CNN.

USA välisministeerium teatas kongressile eile esimesest kahest sanktsioonide osast, mis on 1991. aasta seadusega nõutavad. Kui Venemaa ei astu teatud samme, peavad seaduse järgi järgnema uued, karmimad karistused.

Esimesed sanktsioonid puudutavad teatud kaubaartikleid, mida USA Venemaale ekspordib ja millel võivad olla sõjalised kasutusvõimalused (niinimetatud dual use technologies). Need on tundlikud kaubaartiklid, mille eksport vaadatakse tavaliselt läbi juhtumipõhiselt. Sanktsioonidega on nende eksport juba eeldusena keelatud.

USA nõuab seejärel Venemaalt, et viimane kinnitaks 90 päeva jooksul, et ei kasuta enam keemia- või bioloogilisi relvi ega tee seda ka tulevikus. Lisaks sellele nõuab USA seadus, et Venemaa lubaks kohapeale inspektorid lubadusest kinnipidamist kontrollima.

Teatele reageeris Twitteris Venemaa alalise esindaja ÜRO juures asetäitja Dmitri Poljanski.

„Absurditeater jätkub. Ei mingeid tõendeid, ei mingeid viiteid, ei mingit loogikat, ei mingit süütuse presumptsiooni, lihtsalt suured tõenäosused. Ainult üks reegel: süüdista kõiges Venemaad, ükskõik kui absurdne ja võlts asi on. Tervitagem Ameerika Ühendsanktsioone!” kirjutas Poljanski.