USA kehtestab ajaloo suurima sanktsioonidepaketi Põhja-Korea vastu, Trump hoiatas „teise faasi“ eest

USA kehtestas ajaloo suurima sanktsioonide paketi Põhja-Korea vastu, et survestada seda loobuma oma tuuma- ja raketiprogrammidest, ja president Donald Trump hoiatas „teise faasi“ eest, mis võib olla „maailma jaoks väga, väga õnnetu“, kui sanktsioonidest ei piisa.

USA rahandusministeeriumi avalduse kohaselt sanktsioneeriti üht üksikisikut, 27 ettevõtet ja 28 laeva. USA tegi ka ettepaneku kanda musta nimekirja veel hulk üksusi osana ÜRO sanktsioonidest,„eesmärgiga lõpetada ebaseaduslik naftaimport paariariiki ja söeeksport sellest välja“, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump ütles reedel ühisel pressikonverentsil Austraalia peaminister Malcolm Turnbulliga, et „kui sanktsioonidest ei ole tolku, tuleb meil üle minna teise faasi“. „Teine faas võib olla väga karm ja maailma jaoks väga, väga kahjulik, kuid loodetavasti on sanktsioonidest kasu,“ lausus ta.

Värske sanktsioonide pakett hõlmab endas üht Taiwani kodanikku ja mitut Taiwani, Mandri-Hiina, Hongkongi ja Singapuri laevandus- ja energiaettevõtet, kellel ei ole enam võimalik ameeriklastega äri ajada.

USA rahandusminister Steve Mnuchin teatas, et sanktsioonide eesmärk on takistada laevandus-, kaubandusettevõtete ja laevade tegevust Põhja-Korea sanktsioonidevastasel toetamisel, tagamaks, et paariariik jääb rahvusvahelisel tasandil isolatsiooni.

Uute sanktsioonide all on laevu, millel lehvib nii Põhja-Korea, Hiina, Singapuri, Taiwani, Hongkongi, Marshalli saarte, Tansaania, Panama kui Komooride lipp.

Loe veel

Alles hiljuti kirjutas uudisteagentuur Reuters, toetudes kolmele Lääne-Euroopa luureallikale, et Põhja-Korea tarnis eelmisel aastal oma söe Venemaale, kust see seejärel tarniti edasi Lõuna-Koreasse ja Jaapanisse, minnes tõenäoliselt vastuollu ÜRO sanktsioonidega.