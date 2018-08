USA keeras Põhja-Koreaga tülli salapärase vihakirja pärast

Ajaleht The Washington Post teatas teisipäeval, et välisminister Pompeo visiit jäeti ära pärast sõjakat kirja Põhja-Korea Korea Töölispartei keskkomitee aseesimehelt Kim Yong-cholilt, mille sisu ei ole avalikkusele teada.

Juba mõne tunni pärast andis kaitseminister James Mattis teada, et USA ei lükka enam edasi sõjaväeõppusi Korea poolsaarel, mida tehti pelgalt hea tahte avaldusena pärast president Trumpi ja Põhja-Korea juht Kim Jong-uni ajaloolist kohtumist.

„Astusime selle sammu mitme suure sõjaväeõppuse peatamiseks heas usus,” ütles Mattis ajakirjanikele pressikonverentsil. „Meil ei ole enam kavas (õppusi) rohkem edasi lükata.”

Välisministeerium sai kirja eelmise nädala reedel ja välisminister Pompeo näitas seda ka president Trumpile, misjärel jõuti väidetavalt ühise otsuseni, et see oli liiga vaenulik, et säilitada head tahet ja minna visiidiga edasi.

Trump otsustas nõupidamise järel kirja olemasolu mitte mainida, teavitades olukorrast avalikkust. „Olen palunud välisminister Mike Pompeol mitte minna praegu Põhja-Koreasse, sest ma tunnen, et me ei tee piisavaid edusamme Korea poolsaare tuumavabaks muutmisel,” säutsus Trump oma Twitteri kontol.