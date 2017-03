USA keelab mõnede lennufirmade reisijatel suuremate elektroonikaseadmete salongi kaasavõtmise

Teatud USA-sse suunduvate välisriikide lennufirmade lendude reisijad peavad mobiiltelefonist suuremad elektroonikaseadmed pagasisse panema, kui USA võimud kehtestavad täpsustamata terroriohu tõttu uue keelu, teatasid ametnikud esmaspäeval Reutersile.

Oodatakse, et uue reegli teeb teisipäeval teatavaks USA sisejulgeolekuministeerium, teatasid ametnikud, lisades, et seda on kaalutud alates sellest, kui USA valitsus ohust mitu nädalat tagasi teada sai, teatab Reuters.

Allika sõnul puudutab reegel 8-10 lennufirmat. Teine ametnik kinnitas Associated Pressi teadet, et keeld puudutab kümmet lennujaama kaheksas riigis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Reisijatel lubatakse suuremaid seadmeid vedada kontrollitud pagasis.

CNN teatas, et elektroonikakeeld teatud lennufirmade lendudel on seotud Araabia poolsaare Al-Qaidaga ning osa informatsioonist tuli erivägede hiljutiselt operatsioonilt Jeemenis.

Royal Jordanian Airlines teatas esmaspäeval Twitteris, et USA-sse suunduvatel reisijatel keelatakse alates teisipäevast USA ametnike soovil enamike elektroonikaseadmete võtmine lennuki pardale. Lubatud on mobiiltelefonid ja meditsiiniseadmed.

Saudi Araabia valitsusele lähedane ajaleht teatas, et sealsed tsiviillennundusvõimud on informeerinud lennufirmasid, mis lendavad kuningriigi lennuväljadelt USA lennuväljadele, USA julgeolekuagentuuride värskeimast meetmest, mille järgi peavad reisijad panema sülearvutid ja tahvelarvutid kontrollitud pagasisse.

Saudia Airlines kinnitas Twitteris, et USA transpordivõimud keelasid suuremate elektroonikaseadmete salongi kaasavõtmise.