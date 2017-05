USA kaubandusminister: raketilöök Süürias oli õhtusöögijärgne meelelahutus

USA kaubandusminister Wilbur Ross tuletas esmaspäeval Milkeni instituudi konverentsil esinedes meelde stseeni 6. aprillil Mar-a-Lagos, kui USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina riigipea Xi Jinpingi õhtusöögi katkestas Süürias antud raketilöök.

„Just kui serveeriti magustoitu, seletas president hr Xile, et ta tahab midagi rääkida, mis oli 59 raketi väljalaskmine Süüriasse,“ ütles Ross Variety vahendusel. „See oli õhtusöögijärgse meelelahutuse asemel.“

Ross lisas publiku naeru saatel: „Asi oli selles, et presidendile ei maksnud see meelelahutus midagi.“

USA Today kirjutab USA mereväe 2017. aasta eelarvele viidates, et ühe raketi Tomahawk (just selliseid Süüriasse välja lasti) hind on 1,355 miljonit dollarit. Et välja lasti 59 raketti, läksid ainuüksi raketid maksma 79,9 miljonit dollarit.

Ross rääkis ka oma esimestest muljetest avalikus teenistuses.

„Ma olen julgustatud,“ ütles Ross. „Ma arvasin, et inimeste kvaliteet valitsuses ei ole nii hea, kui on selgunud, et on. Tegelikult on üsna palju väga häid, väga tõsiseid, väga intelligentseid inimesi, kes tahavad anda oma parima. Asi on lihtsalt selles, et nad on olnud fundamentaalselt mittetoimivas süsteemis lõksus.“