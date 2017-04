USA kasutas Afganistanis "kõigi pommide ema"

CNNi allikate andmetel heitis USA sõjavägi Afganistani võimsa pommi, mis on nii-nimetatud mitte tuumapommidest võimsaim.

Pomm GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) heideti kohaliku aja järgi kell 19.

Mainitud pomm on tuntud ka kui "kõige pommide ema". See on teadaolevalt USA kõige suurem pomm, kui välja arvata tuumapommid.

Sihtmärgiks olid ISISe tunnelid ja personal Nangarhari provintsis. Kahjud on praegu hindamisel.

Käsu pommi heitmiseks andis kindral John Nicholson. Tegu on esimese korraga, kui "kõigi pommide ema" on sõjategevuses kasutatud.