USA kärpis venelase juhitud ÜRO terrorismivastase büroo rahastamist

USA kärpis plaanitud kahe miljardi dollari suurust panust ÜRO terrorismivastasele büroole ja muutis oma osaluse selle konverentsil madalatasemelisemaks. Bürood juhib venelane Vladimir Voronkov.

Kärbe finantseerimises tehti ÜRO terrorismivastase võitluse juhi, 30-aastase staažiga endise Vene diplomaadi Voronkovi otsuse tõttu mitte lubada osale büroo avakonverentsist valitsusväliseid huvigruppe, ütles anonüümseks jäänud USA ametnik, vahendab Reuters.

Küsimusele, kas USA otsus oli kuidagi seotud sellega, et Voronkov on venelane, vastas USA ametnik, et see on oluline ning et Voronkov sattus konverentsi asjus „oma kodumaa tohutu surve alla”.

USA ametniku sõnul nõudsid USA ja teised riigid ÜRO peasekretärilt António Guterresilt ja Voronkovilt, kes määrati ametisse aasta tagasi, et kogu konverentsile kaasataks kõnealused huvigrupid, sest neil on anda väärtuslik panus.