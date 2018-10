USA kardinal Wuerl lahkus pedofiilia varjamise pärast ametist

Umbes tuhatkonnal lapsel tuli taluda rohkem kui kolmesaja pedofiilist katoliku kiriku preestri poolset seksuaalset väärkohtlemist ja seda aastakümnete jooksul osaliselt just kardinal Wuerli võimetuse pärast kaitsta koguduse liikmeid tuntud pedofiilide eest, tuli välja hiljutisest vandekohtu raportist, vahendab uudisteagentuur AP.

77-aastane Wuerl, kes oli kuni raporti avalikustamiseni ka Washingtoni peapiiskop, teatas septembris, et ta suundub Euroopasse, et kohtuda seal paavst Franciscusega, arutamaks muu seas ka tema tagasiastumist.

Täna tuli Vatikan välja avaldusega, et paavst Franciscus rahuldas kardinali tagasiastumispalve, püüdes anda tunnistust, et kirik vähemalt püüab näidata, et tegeleb oma usuorganisatsioonist pedofiilia väljajuurimisega ja annab tähelepanu ka ohvritele, mitte ei püüa neid, nagu varem, vaigistada.

Paavst Franciscus on Vatikani teatel ohvrite poolel.