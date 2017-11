USA kandis Põhja-Korea taas terrorismi riiklike toetajate nimekirja

USA president Donald Trump kandis Põhja-Korea eile uuesti terrorismi riiklike toetajate nimekirja, mis võimaldab kehtestada täiendavaid sanktsioone ja karistusi.

Trump teatas, et USA rahandusministeerium teeb täiendavad Põhja-Korea vastased sanktsioonid teatavaks täna, vahendab Reuters.

Põhja-Korea arendab ÜRO julgeolekunõukogu sanktsioone eirates tuumarelva- ja raketiprogramme ning ei ole teinud saladust kavatsusest arendada välja rakett, millega on võimalik tabada USA mandriosa. Põhja-Korea on lennutanud kaks raketti üle Jaapani.

Lõuna-Korea luureagentuur teatas eile, et Põhja-Korea võib sel aastal korraldada veel raketikatsetusi, et viimistleda oma kaugmaarakettide tehnoloogiat ja suurendada ähvardust USA-le.

Mõned eksperdid ja USA ametnikud on eraviisiliselt väitnud, et Põhja-Korea ei täida terrorismi riikliku toetaja kriteeriume. Need nõuaksid tõendeid, et riik on toetanud korduvalt rahvusvahelise terrorismi akte.

Eksperdid ütlevad ka, et see samm on suuresti sümboolne, sest Põhja-Korea on juba niigi USA ränga sanktsioonide koorma all.