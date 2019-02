USA kaitseminister vaeb eriolukorra tõttu raha eraldamist piirimüüri ehitamiseks

„Teadsime juba ammu, et see küsimus pälvib ohtralt tähelepanu ja arvestades, et raha võidakse ümber mängida, võite ette kujutada, kui palju probleeme see tekitab,“ ütles ta. „Väga teadlikult ei ole me teinud mingeid otsuseid, oleme vaid teinud kindlaks sammud, mida meil nende otsuste tegemiseks tuleks võtta.“

USA kaitseministri kohusetäitja rõhutas, et tegelikult tal kohustust piirimüüri jaoks raha eraldada ei ole.

2019. eelarveaastast, mis lõpeb 30. septembril, on fondis umbes kümme miljardit dollarit ja eelmisest neljast aastast veel 11 miljardit, millel ei lasu kohustusi või mis ei ole lepingutega seotud, teatasid kongressi abid enne eriolukorra väljakuulutamist.

Kongressi abide sõnul saab president otsustada sõjalise ehituse raha kasutamise, aga tõenäoliselt peaks kaitseministeerium otsustama, millised projektid konkreetselt rahast ilma jäävad.

Eriolukorra väljakuulutamine tooks kindlasti kaasa hulgaliselt kohtuasju. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles eile, et hagi võib esitada esindajatekoda, samuti on hagidega ähvardanud mõned demokraatidest osariikide peaprokurörid. Väga tõenäoliselt läheksid kohtusse ka piiriäärsed maaomanikud, kui administratsioon püüaks neilt müüri jaoks maad ära võtta.

Kohtuvaidlustes vaidlustataks presidendi võimu ulatus ja ka see, kas olukord piiril ikka kujutab endast hädaolukorda. Isegi kui presidendil on volitused raha liigutada, oleks kongressi abide sõnul võtmeküsimus see, kas Trump suudab tõestada, et raha kasutatakse sõjaväe toetamiseks.