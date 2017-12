USA kaitseminister sõduritele: Korea kohal kogunevate tormipilvede tõttu tuleb teil valmis olla

USA kaitseminister James Mattis ütles reedel sõduritega kohtudes, et neil tuleb olla valmis minema [sõtta], sest Põhja-Korea kohal on näha tormipilvede kogunemist.

„Mu head noored sõdurid, meie diplomaadid saavad olla autoriteetsed ja usutavad ainult juhul, kui te olete valmis minema,“ vahendas uudisteagentuur AP ministri sõnu, kes väisas sõjaväebaasi Põhja-Carolinas.

Ta hoiatas ühtlasi, et on näha „tormipilvede kogunemist“ Korea poolsaare kohal, rõhutades uuesti, kui oluline on, et sõjavägi on valmis vajadusel tegutsema. „Te peate olema valmis,“ ütles Mattis.

Alles reedel toetas ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Koreale uute veelgi karmimate sanktsioonide kehtestamist, mis hõlmab naftatarnete piiramist ja Põhja-Korea tööjõu kodumaale tagasisaatmist.

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho ütles pühapäeval, et sanktsioonide karmistamine on sõjaakt, mis ei jää vastuseta. „Me määratleme seda sanktsioonide resolutsiooni kui meie maa suveräänsuse räiget rikkumist ja sõjaakti, mis ohustab rahu ja stabiilsust Korea poolsaarel,“ ütles ta.