USA kaitseminister Mattis: Põhja-Korea peab lõpetama tegevuse, mis viib tema rahva hävinguni

USA kaitseminister James Mattis esitas kolmapäeval Põhja-Koreale ultimaatumi, milles nõutakse „igasuguse tegevuse kaalumise lõpetamist, mis viiks režiimi lõpu ja rahva hävinguni“.

„KRDV peab valima enese isoleerimise lõpetamise ja jätma järele püüdlemise tuumarelvade poole,“ ütles Mattis kirjalikus avalduses, lisades, et „režiimi tegevus jääb jätkuvalt suurelt alla meie omale ning ta kaotaks igasuguse võidurelvastumise või konflikti, mille algatab“, vahendab CNN.

Mattis on pidevalt öelnud, et eelistab lahendada Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammi küsimused diplomaatia kaudu, märkides, et sõjategevusel oleksid katastroofilised tagajärjed.

Kolmapäeval kutsus Mattis Põhja-Korea valitsejat Kim Jong-uni rahvusvahelise kogukonnaga koostööd tegema.

„Kim Jong-un peaks võtma kuulda ÜRO julgeolekunõukogu ühtset häält ja kogu maailma valitsuste avaldusi, kes on ühel meelel, et KRDV kujutab endast ohtu ülemaailmsele julgeolekule ja stabiilsusele,“ teatas Mattis.