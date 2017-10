USA kaitseminister Mattis hoiatas Põhja-Koread massiivse vastuse eest tuumarelvade kasutamise korral

USA kaitseminister James Mattis hoiatas Põhja-Koread „massiivse vastuse” eest igasuguse tuumarelvade kasutamise korral.

Soulis visiidil olev Mattis jäi selle juurde, et diplomaatia on endiselt „eelistatav tegevuskäik”, kuid rõhutas, et „meie diplomaadid on kõige efektiivsemad, kui neid toetab usutav sõjaline jõud”, vahendab AFP.

„Ärge eksige – iga rünnak Ühendriikide või meie liitlaste vastu lüüakse tagasi,” ütles Mattis ühisel pressikonverentsil Lõuna-Korea ametivenna Song Young-mooga.

„Igasugune tuumarelvade kasutamine Põhja-Korea poolt võetakse vastu massiivse sõjalise vastusega, efektiivse ja ülekaalukaga,” ütles Mattis, lisades, et Washington ei aktsepteeri tuumarelvaga Põhja-Koread.

„Ma ei suuda kujutleda olukorda, milles Ühendriigid aktsepteeriks Põhja-Koread tuumajõuna,” sõnas Mattis.

Mattis ei täpsustanud tuumarelvadega läbi viidava tegevuse läve, mis kutsuks esile sõjalise vastuse.

Mattis ütles, et Pyongyang ei tohiks hellitada mingeid illusioone, sest Põhja-Koreast ei ole USA-le ja Lõuna-Koreale sõjaliselt vastast.

Loe veel

Põhja-Korea tuumaähvardused on pannud mõningaid Lõuna-Korea parlamendiliikmeid nõudma USA taktikaliste tuumarelvade paigutamist Lõuna-Koreasse, kuid kaitseminister Song heitis selle võimaluse kõrvale.

„Me usume, et taktikalised tuumarelvad ei ole seda väärt, et neid Korea poolsaarele paigutada,” ütles Song ning lisas, et Soul on võimeline vastama Põhja-Korea potentsiaalsetele tuumarünnakutele ilma oma aatomirelvata.