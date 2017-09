USA kaitseminister Mattis ähvardas Põhja-Koread massiivse sõjalise vastusega

USA kaitseminister James Mattis ähvardas pühapäeval pärast kohtumist president Donald Trumpiga Põhja-Koread „massiivse sõjalise vastusega“, kui USA või tema liitlased ohtu satuvad.

Mattise sõnul palus Trump ettekannet kõigi olemasolevate sõjaliste valikuvõimaluste kohta, vahendab Reuters.

„Igasugune ähvardus USA-le või tema territooriumidele, sealhulgas Guamile, kohtab massiivset sõjalist vastust, vastust, mis on nii efektiivne kui ka ülekaalukas,“ ütles Mattis.

Pole selge, mida Mattis ähvarduse all silmas peab.

„Me ei taotle riigi, nimelt Põhja-Korea täielikku hävitamist,“ ütles Mattis. „Aga nagu ma ütlesin, meil on palju valikuvõimalusi selle tegemiseks.“

Põhja-Korea viis pühapäeval läbi oma kuuenda ja seni võimsaima tuumakatsetuse ning väitis, et tegemist oli vesinikupommiga kaugmaaraketi jaoks.

Selle kohta, kas tegemist oli tõesti vesinikupommiga, sõltumatut kinnitust ei ole. Plahvatuse tekitatud maavärinat, mille magnituud oli USA geoloogiateenistuse andmetel 6,3, uurinud eksperdid ütlesid, et on piisavalt tõendeid oletamaks, et Põhja-Korea on kas vesinikupommi välja arendanud või on sellele väga lähedale jõudmas.