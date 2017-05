USA kaitseminister kritiseeris Vilniuses Venemaa destabiliseerivat vägede koondamist

USA kaitseminister James Mattis kritiseeris teisipäeval Vilniuses tema sõnul Venemaa destabiliseerivat vägede koondamist Balti riikide läheduses ning ametnike sõnul võib USA suvisteks NATO õppusteks piirkonda paigutada raketid Patriot.

Mattiselt küsiti visiidil Leetu, kus ta kohtus kolme Balti riigi kaitseministritega, Vene rakettide Iskander paigutamise kohta Kaliningradi oblastisse, vahendab Reuters.

„Igasugune selline koondamine on lihtsalt destabiliseeriv,“ vastas Mattis.

Anonüümseks jäänud USA ametnikud tõstatasid aga võimaluse, et Balti piirkonda võidakse lühiajaliselt paigutada rakettide Patriot patarei NATO õppusteks juulis, mis keskenduvad õhutõrjele.

Üks ametnikest ütles, et Patriote ei ole varem Balti riikidesse paigutatud, kuid need on olnud Poolas. Ametnikud rõhutasid, et Patriotid, kui need Balti riikidesse tuuakse, viiakse pärast õppuste lõppu uuesti ära. See juhtub tõenäoliselt enne Vene-Valgevene õppuste Zapad-2017 algust.

Mattis keeldus Patriotide teemat otseselt kommenteerimast.

„Spetsiifilised süsteemid, mis me toome, on need, mida me peame vajalikuks,“ ütles Mattis, kelle sõnul on NATO võimekused piirkonnas puhtalt kaitseotstarbelised.

“Eesti ja Balti riigid võivad olla alati kindlad USA juhtrollile transatlantilistes suhetes ja sõjalisele toetusele. Avaldasin kaitseminister Mattisele selle eest tänu,” ütles kaitseminister Margus Tsahkna Eesti kaitseministeeriumi vahendusel.

Kohtumisel arutati regionaalset julgeolekuolukorda, sealhulgas räägiti sügisel toimuvast Vene Föderatsiooni relvajõudude suurõppusest Zapad. “Oleme täiesti ühel meelel, et Venemaa tegevus on jätkuvalt agressiivne ja mõistame selle hukka,” lausus kaitseminister Margus Tsahkna.

James Mattis avaldas Eestile tunnustust kaitsekulude teemal. “Eesti panustab kaitsekuludeks juba täna 2,2%, Läti ja Leedu jõuavad 2 protsendini järgmisel aastal. Vastavalt Walesi ja Varssavi tippkohtumisel kokkulepitule peavad kõik NATO liikmesriigid tegema ära oma iseseisva kaitsevõime kodutöö,” mainis Tsahkna.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul jätkub töö Balti riikide kaitse tugevdamisel. “On palju sõjalisi võimeid, mida me küll vajaksime, aga iseseisvalt hankida ja ülal pidada ei suuda. Teame, et saame õhu- ja merekaitse valdkondades toetuda oma headele liitlastele,” ütles kaitseminister Margus Tsahkna.

Ameerika Ühendriikide sõdurid on nüüdseks juba aastaid Eestis koos Scoutspataljoni, ajateenijate ja reservväelastega harjutanud. USA õhujõudude lennukid, sealhulgas moodsaimad hävitajad F-22 ja F-35, külastavad Ämarit ja teostavad lennubaasist reaalset lahingväljaõpet ning USA mereväe laevad viibivad regulaarselt Läänemerel.

Eesti on ratifitseerimas Eesti ja USA kahepoolset kaitsekoostöö lepingut, mis loob veelgi paremad tingimused USA sõjaliseks kohalolekuks.