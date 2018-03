USA kaitseminister hoiatas Süüriat gaasi kasutamise eest

USA kaitseminister James Mattis hoiatas täna Süüriat, öeldes, et president Bashar al-Assadi režiimil oleks väga rumal kasutada gaasi relvana veel opositsiooni käes püsiva Ida-Ghouta elanike vastu.

Mattis ütles lennuki pardal viibivatele ajakirjanikele vahetult enne Araabia poolsaare kaguosas asuvasse Omaani saabumist, et USA on teadlik teadetest kloorgaasi kasutamise kohta tsiviilelanike vastu Ida-Ghouta aladel, mida valitsus üritab venelaste toetusel tagasi oma kontrolli alla haarata, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Mul ei ole veel tõendeid, mida saaksin teile näidata, kuid meieni on jõudnud teated kloorgaasi kasutamisest, nentis Mattis ajakirjanikele, toonitades, et USA ei kavatse kindlasti tolereerida gaasi kasutamist inimeste vastu.

Ta keeldus siiski lubamast, et USA asub süürlasi tsiviilelanikkonna gaasitamise eest karistama. „Ma ei kavatse seda (vastulöögi andmist -toim) rangelt määratleda,“ vastas ta. „Me oleme süürlastele täiesti selgeks teinud, et gaasi kasutamine oleks igal juhul äärmiselt rumal, nii lahinguväljal kui tsiviilelanike vastu.“

Tema sõnul on raske öelda, kas valitsusväed pommitavad elamurajoone sihilikult, kuigi ei saa välistada, et kui see nii on, lasub teatav vastutus ka Venemaal.