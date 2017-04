USA kaalub ühe võimalusena Kim Jong-uni tapmist

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu soovitab ametnike sõnul riigipeal Donald Trumpil vastusena Põhja-Korea tuumaprogrammi arendamisele paigutada Lõuna-Koreasse Ameerika Ühendriikide tuumarelv või tappa diktaator Kim Jong-un, teatab telekanal NBC.

Armee ja luureametnike sõnul loodab Valge Maja, et Hiina suudab avaldada Pyongyangile senisest enam mõju diplomaatilisel ja sanktsioonide kehtestamise teel. Kuid kui see ei õnnestu ja Põhja-Korea jätkab tuumarelvade väljatöötamist, on laual mitu võimalust, mis muudaks märkimisväärselt ameeriklaste senist poliitikat.

Ühe võimalusena nähakse USA tuumarelvade paigutamist Lõuna-Koreasse, arvatavasti Osana õhuväebaasi. Ameeriklased viisid oma lõhkeseadeldised poolsaarelt minema 25 aasta eest, pärast külma sõja lõppu. Nende uuesti paigutamine kõigest 80 kilomeetri kaugusele Põhja-Korea piirist oleks kahtlemata provokatiivne samm.

Teise võimalusena tuuakse välja stalinistliku riigi juhi Kim Jong-un sihikule võtmine ja tapmine, kuid see esmapilgul ahvatlev plaan võib viia ettearvamatute tagajärgedeni, hoiatavad analüütikud.

Kolmas võimalus on infiltreerida USA ja Lõuna-Korea erivägedega Põhja-Koreasse ja hävitada võtmetähtsusega infrastruktuur, et vältida mobiilsete raketisüsteemide liikumist. Ühtlasi oleks samal ajal võimalik rünnata Põhja-Korea küberruumi.

Trump andis hiljuti mõista, et on vajadusel valmis Põhja-Korea vastu kasutama sõjalist jõudu. „Kui Hiina ei suuda Põhja-Korea probleemi lahendada, teeme seda meie,“ hoiatas ta.