USA kaalub raketikatsetuse järel Põhja-Koreale sõjalise vastuse andmist

USA merejalaväe kindrali Joseph Dunfordi pressiesindaja kapten Greg Hicksi sõnul arutati Põhja-Korea järjekordsele raketikatsetusele sõjalise vastuse andmise võimalusi.

Põhja-Korea lasi reedel oma põhjaosast Jagangi provintsist välja mandritevahelise ballistilise raketi, mis lendas 45 minutiga enam kui tuhande kilomeetri kaugusele ja tõusis ligi 3700 kilomeetri kõrgusele, vahendab uudisteagentuur AP.

Põhja-Korea võimude sõnul tõestas seekordne raketikatsetus, et nad suudavad rünnata ükskõik millal, ükskõik millist regiooni, sh kogu Ameerika Ühendriikide maismaaosa.

Raketikatsetuse järel võttis USA kõrgeim mereväelane Vaikse ookeani piirkonnas, väeülem admiral Harry Harris ühendust Lõuna-Korea peastaabi ülema kindral Lee Sun-jiniga, et väljendada ameeriklaste pühendumust ja arutada sõjalise vastuse andmise võimalusi.

USA on valmis astuma samme, et tagada turvalisus kodumaal ja kaitsta oma piirkondlikke liitlasi, ütles president Donald Trump reedel.

Tema administratsioon on varem teatanud, et strateegilise kannatlikkuse ajastu Põhja-Korea suhtes on läbi.