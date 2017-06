USA justiitsminister annab täna luurekomisjoni ees tunnistusi

Ameerika Ühendriikide justiitsminister Jeff Sessions annab täna USA senati luurekomitee ees tunnistusi, vahendab BBC.

Sessions kirjutas luurekomiteele nädalavahetusel ja palus, et kuulamine oleks avatud.

Kuulamisel vastab Sessions küsimustele mitteametlike kohtumiste kohta Vene riigiametnikega ja president Trumpi otsuse üle vallandada Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht James Comey.

BBC andmetel otsustas Sessions tunnistusi anda Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eksjuhi James Comey väidete pärast. Ka Donald Trump ütles reedel, et ei nõustu Föderaalse FBI endise juhi James Comey väidetega ja on valmis ise vande all tunnistusi andma.

Kuulamine toimub kohaliku aja järgi kell 9.30, Eesti aja järgi kell 16.30.