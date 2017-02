USA justiitsministeerium kutsub apellatsioonikohut Trumpi sissesõidukeeldu taaskehtestama

USA justiitsministeerium kutsus kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul föderaalset apellatsioonikohut taaskehtestama president Donald Trumpi kehtestatud sissesõidukeeldu seitsme valdavalt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele, väites, et riigi ohutuse tagamiseks on vaja kohest tegutsemist.

Administratsiooni kiri oli viimane terve rea üleskutsete seas San Franciscos asuvale USA üheksanda ringkonna apellatsioonikohtule, mis peab Trumpi sissesõidukeelu kohta otsuse tegema. Otsusele järgneb peaaegu kindlasti edasikaebus ülemkohtule, vahendab New York Times.

Kohus määras tunniajase suuliste argumentide esitamise teisipäevale.

Administratsiooni kiri kordas suuresti varasemaid argumente, et sissesõidukeelu tühistamine ohustab rahvuslikku julgeolekut ja eirab presidendi võimu. Apellatsioonikohtul palutakse taaskehtestada vähemalt osa Trumpi täidesaatvast korraldusest, mis annab tunnistust sellest, et peetakse võimalikuks, et valitsus ei pruugi kohtus edukas olla.

Kohtunikud üle USA on blokeerinud Trumpi täidesaatva korralduse osi, kuid ükski neist kohtuasjadest pole jõudnud apellatsioonikohtusse. Ükski madalama astme kohtu otsus ei ole nii laiaulatuslik kui kõnealuse juhtumi puhul, kus vastamisi on Washingtoni osariik ja Trump.

Kohtunikeks on president Jimmy Carteri ametisse nimetatud William C. Canby Jr, president Barack Obama nimetatud Michelle T. Friedland ja president George W. Bushi nimetatud Richard R. Clifton.

Arutatakse Seattle’i föderaalkohtuniku James L. Robarti varasemat otsust, mis blokeeris Trumpi täidesaatva korralduse võtmetähtsusega osad. Robarti otsusega lubatakse sisserändajatel ja reisijatel, kellel USA sissesõit keelati, riiki siiski tulla. See kutsus esile Trumpi ägeda rünnaku, milles ta süüdistas kohtunikku rahvusliku julgeoleku ohtu seadmises.