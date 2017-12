USA julgeoleku nõunik: jookseme Põhja-Korea puhul ajaga võidu

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Herbert Raymond McMaster ütles täna julgeolekufoorumil, et administratsioon jookseb ajaga võidu, vastamaks ohule, mida kujutab Põhja-Korea.

Tõenäosus, et puhkeb sõjaline konflikt, kasvab iga päevaga, kuid sõda ei ole ainus lahendus, tunnistas ta.

USA julgeolekunõunik hoiatas sõjaohu eest kolm päeva pärast seda, kui Põhja-Korea viis läbi esimese ballistilise raketi katsetuse alates septembrist, hoolimata ÜRO sanktsioonidest.

Teadaolevalt oli see uut tüüpi mandritevaheline ballistiline rakett Hwasong 15, mis jõudis 4475 kilomeetri kõrgusele ja kukkus Jaapani merre 950 kilomeetri kaugusel väljalaskmiskohast.

„On võimalusi lahendada see probleem viisil, mis ei ole seotud relvastatud konfliktiga, kuid see on võidujooks ajaga, sest nad jõuavad üha lähemale ja lähemale ning meil ei ole enam palju aega,“ ütles McMaster, rääkides Põhja-Korea tuumaprogrammist.

Ta tõstis esile Hiina, kutsudes selle valitsust üles kehtestama Pyongyangile täielikku naftaembargot, et raskendada rakettide väljalaskmist. „Me kutsume Hiinat tegutsema Hiina huvides, nagu ta peakski, ja usume üha enam, et Hiinal on kiireloomuline huvi teha rohkem,“ märkis ta. „Ilma kütuseta pole Põhja-Koreal võimalik rakette välja lasta.“

Juba homme alustab USA ühisõppusi Lõuna-Koreaga. millest võtab osa 12 000 USA sõdurit ja 230 õhujõudude lennumasinat. „Trump viib Korea poolsaarel läbi väga ohtlikku tuumaõnnemängu,“ avaldas Põhja-Korea selle peale täna arvamust, nimetades USA presidenti „tuumadeemoniks ja rahvusvahelise rahu häirijaks“.