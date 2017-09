USA juhtiv demokraat: Trumpil pole muud ideoloogiat peale isiklike huvide

USA esindajatekoja juhtiv demokraat Adam Schiff ütles, et ei ole üllatunud president Donald Trumpi hiljutise valmisoleku üle teha koostööd demokraatidega, sest tal puudub Schiffi sõnul ideoloogia.

„Ta ei ole konservatiiv. Ta ei ole liberaal,“ ütles esindajatekoja luurekomitee juhtiv demokraat Schiff ABC Newsile.

„Ainus järjepidev teema näib olevat tema Trumpi-meelsus,“ ütles Californat esindav Schiff presidendi kohta. „Ta on väljas oma isiklike huvide eest.“

Varem sel kuul sõlmis Trump väidetavalt kokkuleppe senati demokraatide juhi Chuck Schumeri ja esindajatekoja vähemuse juhi Nancy Pelosiga föderaalse võlalae tõstmiseks ja valitsuse finantseerimiseks kuni detsembri keskpaigani, üllatades sellega oma erakonna juhte.

Eelmisel nädalal õhtustas Trump Schumeri ja Pelosiga, et arutada võimalikke viise lapsena USA-sse toodud dokumentideta immigrantide võimaliku väljasaatmise eest kaitsmiseks.

Kui Schiffilt küsiti, kas ta peab Trumpi hiljutist vastutulekut demokraatidele siiraks, võttes arvesse, et president avaldas Twitteris videolõigu, kus ta lööb golfiballi, mis paiskab jalust maha tema endise valimisrivaali Hillary Clintoni, vastas kongresmen järgmist: „See paneb mind seda küsimuse alla seadma, sest ma arvan, et kõik meist tunnevad ära selle vastutuleku, mille eest see on, ja see on puhtalt tehinguline, puhtalt miski, mis ilmub välja aeg-ajalt, kui president otsustab, et on tema isiklikes huvides demokraatidega koostööd teha. See on president, vaadake, kellel ei ole ideoloogiat.“

Mõnikord langevad presidendi isiklikud huvid riiklike huvidega kokku, teatas Schiff, kelle sõnul peaks seda ära kasutama, kui see Ameerika rahva jaoks mõttekas on.

„Siiski on ärevust tekitav, et on president, kes ausalt öeldes säutsub ja jagab asju, mis on nii lapsikud nagu see. See ei aita teda temast lugupidamise mõttes, see ei aita teda kogu meie riigist lugupidamise mõttes,“ ütles Schiff.