USA juhitud koalitsioon teatas 150 Islamiriigi võitleja tapmisest õhurünnakuga Süürias

USA juhitud koalitsioon tappis laupäevase õhurünnakuga umbes 150 Islamiriigi võitlejat, teatas koalitsiooni esindaja, kolonel Ryan Dillon CNN-ile.

Rünnaku sihtmärgiks oli Islamiriigi peakorter ning käsu- ja juhtimiskeskus, teatas Dillon, lisades, et rünnakule eelnes enam kui nädala jagu luuretööd ning informatsiooni saadi ka Islamiriigiga kohapeal võitlevatelt Süüria Demokraatlikelt Jõududelt.

Koalitsiooni avalduses öeldakse, et kõnealuses kohas viibivad eranditult Islamiriigi võitlejad ning see oli pideva jälgimise all, mistõttu on tsiviilisikutest ohvrite võimalus välistatud.

Dillon ütles, et rünnak leidis aset Süüria Ash-Shafah’ linnas, mis asub Eufrati jõe oru keskosas, kus jätkavad tegutsemist Islamiriigi riismed.

Rünnaku viisid läbi USA mereväe lennukid F/A-18 ja droon. Lennukid olid pärit USA lennukikandjalt USS Theodore Roosevelt, mis tegutseb praegu Pärsia lahel, et toetada võitlust Islamiriigi vastu Süürias.