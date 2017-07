USA juhitud koalitsioon Mosulis: Amnesty süüdistused sõjakuritegudes on vastutustundetud

Amnesty International avaldas teisipäeval raporti, milles nimetas USA juhitud koalitsiooni tegevust Mosulis jõletuks ning seadusevastaseks. USA tembeldas süüdistused vastutustundetuks.

Valitsusmeelsed jõud on raporti kohaselt rikkunud rahvusvahelist õigust ning sooritanud Mosuli ISISe käest tagasivõitmisel sõjakuritegusid. Raporti kohaselt pole USA-liitlased suutnud garanteerida tsiivilisikute evuakeerimist, on kasutanud ebaproportsionaalselt tugevat lõhketehnikat elurajoonides ning on rünnanud varjendeid.

USA-juhtitud koalitsiooni pressiesindaja kolonel Joe Scrocca pidas Amenesty Interationali väiteid totraks. „Sõda ei ole meeldiv ning teesklemine, et sõda peaks seda olema, on rumalus, sellistes olukordades nagu Mosul, on sõdurite ja tsiviilelanike elud võrdväärselt riski all,“ sõnas Scrocca.

Mosuli ISISe käest tagasivõitmise missioon kestab üheksa kuud, esmaspäeval kuulutas Iraagi peaminister Haider al-Abadi välja võidu linna üle, kuid võitlus vanalinnas kestab jätkuvalt.

Amnesty Internationali raport nimetab Mosuli tagasivõitmist tsiviilkatastroofiks, milles on elu kaotanud ligi 6000 ning kadunud sada tuhat linlast.