USA juhitav koalitsioon ründas Islamiriigi liidrit

USA ametnike sõnul ei ole veel teada, kas keset kõrbe redutav Oumarayni jättis seetõttu oma elu, vahendab uudisteagentuur AFP.

„Otseselt vangide, sh USA kodanik Peter Kassigi hukkamisega seotud olnud Oumarayni pihta anti mitu raketilööki,“ ütles Ryan. Tema sõnul toimus see osana koalitsioonivägede operatsioonist, mille eesmärk on „jätkata ISILi juhtimisvõime häirimist“.

Ameerika Ühendriikide kodanik, humanitaartöötaja Peter Kassigi rööviti äärmusorganisatsiooni poolt Ida-Süüria aladel 2013. aastal ja hukati pärast rohkem kui aasta pikkust vangistust.

USA juhitav rahvusvaheline sõjaväeline koalitsioon alustas tegevust 2014. aastal, võttes toona eesmärgiks terroriorganisatsiooni Islamiriik väljajuurimise nii Süüria kui Iraagi aladel. Ida-Süürias asuv kõrb on neli aastat hiljem viimane paik, kus osa maast on endiselt pühasõdalaste kontrolli all.