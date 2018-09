USA jättis miljoneid palestiinlasi aitava agentuuri täielikult rahata

„USA kaalus seda otsust hoolikat ja otsustas, et ei panusta enam sellesse pöördumatult vigasesse operatsiooni,“ ütles välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert.

Palestiina president Mahmoud Abbasi pressiesindaja ütles, et otsus oli „rünnak“ tema inimeste vastu. „Taoline karistus ei suuda muuta tõsiasja, et USAl ei ole enam meie regiooni asja ega ta ei ole ka enam osa lahendusest,“ ütles Nabil Abu Rudeina Reutersile. Ta lisas, et otsus tehti, et trotsida ÜRO resolutsioone.

UNRWA pressiesindaja Chris Gunness asus oma Twitteri kontol pagulasagentuuri kaitsma.„Me lükkame kõige tugevamalt tagasi kriitika, et UNRWA koolid, tervisekeskused ja hädaabiprogrammid on osa pöördumatult vigasest operatsioonist,“ märkis ta.

Alles sama päeva hommikul teatas Saksamaa, et suurendab toetust ÜRO pagulasametile, kutsudes ka teisi Euroopa Liidu riike seda sama tegema.

Juba tänavu jaanuaris teatas USA, et vähendab abi palestiinlastele 300 miljoni dollari võrra, mis viis toona agentuuri ränkadesse majandusraskustesse, sõltudes pea täielikult USA abist.