USA ja Türgi peatasid vastastikku viisateenuste osutamise

USA esindus Türgis ja seejärel Türgi esindus Washingtonis piirasid viisateenuste osutamist pärast USA konsulaadi töötaja vahistamist Türgis.

USA konsulaadi töötaja Istanbulis vahistati eelmisel nädalal süüdistatuna sidemetes Türgi eelmise aasta putšikatses süüdistatava islamivaimuliku Fethullah Güleniga, kes on maapaos USA-s. Washington nimetas süüdistusi alusetuiks, vahendab Reuters.

„Hiljutised sündmused on sundinud Ühendriikide valitsust ümber hindama Türgi valitsuse pühendumuse USA missiooni ja personali julgeolekule,“ teatas USA saatkond Ankaras. „Et minimeerida meie saatkonna ja konsulaatide külastajate arvu, kuni see hinnang püsib, oleme me kohe jõustuvalt peatanud kõik viisateenused mitteimmigrantidele kõigis USA diplomaatilistes ruumides Türgis.“

Türgi saatkond Washingtonis järgis seda eeskuju ja tegi praktiliselt sama avalduse, kus olid ainult ära vahetatud riikide nimed.

Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu nimetas konsulaadi töötajat meessoost Türgi kodanikuks, kes vahistati kolmapäeva õhtul süüdistatuna spionaažis ning Türgi põhiseadusliku korra ja valitsuse kahjustamise katses.