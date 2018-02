USA ja Türgi leppisid kokku omavaheliste suhete päästmiskatses

USA ja Türgi leppisid täna kokku strateegiliste suhete päästmiskatses, mis Washingtoni tunnistuse järgi olid jõudnud kriisi. Türgi pakkus ühist tegutsemist Süürias, kui USA toetatud kurdide omakaitsejõud lahkuvad piirialadelt.

USA välisminister Rex Tillerson kohtus Türgi valitsuse nädalaid kestnud ägeneva Ameerika-vastase retoorika järel president Recep Tayyip Erdoğaniga, vahendab Reuters.

Kuigi USA ja Türgi suhteid on pingestanud mitmed küsimused, on Türgit eriti vihastanud USA toetus Süüria kurdide omakaitsejõududele YPG, mille võitlejaid Türgi peab terroristideks.

Türgi alustas eelmisel kuul Süüria loodeosa Afrini piirkonnas õhu- ja maismaarünnakut, et ajada YPG oma lõunapiirilt minema. USA on aga YPG võitlejaid relvastanud, väljaõpetanud ja aidanud õhust ja erivägedega. USA on pidanud YPG-d oma peamiseks maismaajõuks võitluses Islamiriigi vastu.

„Me leiame end oma suhetes veidi nagu kriisipunktis olevat,” ütles Tillerson pressikonverentsil pärast Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga kohtumist reede hommikul. Eile õhtul kohtus Tillerson Erdoğaniga enam kui kolm tundi.

„Me oleme otsustanud ja president Erdoğan otsustas eile õhtul, et me peame rääkima, kuidas edasi minna. Suhted on liiga tähtsad,” ütles Tillerson.

Üks Türgi ametnik ütles Reutersile, et Türgi pakkus, et Türgi ja USA väed võiks paigutada koos Manbiji linna, kus praegu on vaid USA väed.

Selline ühine vägede positsioonidele paigutamine võib aset leida, kui YPG võitlejad tõmbuvad kõigepealt oma positsioonidelt Eufrati jõest idas tagasi, nagu Türgi nõuab.

„Mis on tähtis, on see, kes hakkab neil aladel valitsema ja julgeolekut pakkuma,” ütles Çavuşoğlu. „Me hakkame koordineerima ja taastama stabiilsust Manbijis ja teistes linnades. Me alustame Manbijist. Pärast seda, kui YPG sealt lahkub, võime me astuda usaldusel põhinevaid samme koos USA-ga.”

Çavuşoğlu ütles ka, et Türgi ja USA on loonud mehhanismi edasisteks läbirääkimisteks ja taas kohtutakse märtsi keskel, et veelgi erimeelsusi kõrvaldada.

Tillerson ütles, et tunnustab Türgi seaduslikke õigusi kaitsta oma piiri, kuid kutsus Anakarat näitama üles vaoshoitust Afrini operatsioonis ja vältima tegevust, mis võib piirkonnas pingeid suurendada.