USA ja Taliban leppisid kokku rahukokkuleppe põhimõttelises raamistikus

Khalilzad ütles ajalehele New York Times, et rahuraamistik näeb ette, et Taliban lubab hoida ära Afganistani muutumise terrorismikeskuseks, mille eest vastutasuks lahkuvad riigist USA väed, vahendab CNN.

„Meil on raamistiku projekt, millele tuleb tekitada liha, enne kui see muutub kokkuleppeks,” ütles Khalilzad eile. „Taliban on otsustanud meie rahuloluks teha, mis vaja, et ära hoida Afganistani muutumine rahvusvaheliste terroriorganisatsioonide või isikute platvormiks.”

Laupäeval ütles Khalilzad, et Katari pealinnas Dohas toimuvad läbirääkimised on olnud produktiivsemad kui varem. Samas märkis ta, et midagi ei ole kokku lepitud, kuni kõik ei ole kokku lepitud.

Pooled teevad tööd relvarahus kokku leppimiseks, mis viiks kokkuleppeni dialoogis algselt USA ja Talibani ning siis Talibani ja Afganistani valitsuse vahel, ütles läbirääkimistega kursis olev allikas CNN-ile.

Afganistani allika sõnul ei nõustu Taliban relvarahuga ilma selleta, et USA võtaks kohustuse väed täielikult välja tuua, aga ameeriklased tahavad, et vägede väljatoomise tingimuseks oleks relvarahust kinnipidamine. Taliban on skeptiline USA vägede väljatõmbamise suhtes ka relvarahu püsimise korral.

Allikas lisas, et USA ei teata plaanist väed välja tuua ilma, et Taliban alustaks läbirääkimisi Afganistani valitsusega.

USA-l on Afganistanis umbes 14 000 sõdurit.

USA pikim sõda on kestnud üle 17 aasta ja hukkunud on üle 2400 ameeriklase. Kulutatud on miljardeid dollareid.