USA ja Suurbritannia: Venemaa toetatud häkkerid ründavad olulist riistvara, mis annab kontrolli andmevoogude üle

Venemaa valitsuse toetatud häkkerid ründavad valitsuste ja ettevõtete arvutivõrkude võtmetähtsusega riistvara nagu ruuterid ja tulemüürid, mis annab neile virtuaalse kontrolli andmevoogude üle, hoiatasid Suurbritannia ja USA eile.

Selle operatsiooni eesmärk on „toetada spionaaži, saada kätte intellektuaalset omandit, säilitada püsivat ligipääsu ohvrite võrkudele ja potentsiaalselt rajada alus tulevasteks ründeoperatsioonideks,” teatasid Washington ja London ühisavalduses, vahendab AFP.

„Kes iganes kontrollib võrgu ruuteriinfrastruktuuri, kontrollib sisuliselt läbi võrgu liikuvaid andmeid,” öeldakse avalduses.

USA sisejulgeolekuministeerium teatas, et see häkkimine on osa laiemast operatsioonist nimega Grizzly Steppe, mis ministeeriumi sõnul hõlmab Moskva tsiviil- ja sõjaliste luureteenistuse küberrünnakute kooskõlastamist.

Ruuterite häkkimise operatsioon on võtnud sihikule nii valitsus- kui erasektori ning neile teenuseid osutavad olulised võrguinfrastruktuuri ja internetiteenuste pakkujad.

Tegemist on enneolematu ühise häirekella löömisega, mille juures rõhutatakse koostööd lääne valitsuste vahel, kes, nagu avalduses öeldud, võitlevad Moskva pideva, mitmekülgse häkkimise ja desinformatsioonikampaaniaga internetis.