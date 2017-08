USA ja Lõuna-Korea alustasid ühisõppusi, Põhja-Korea hoiatas tuumasõja eest

Lõuna-Korea ja USA alustasid esmaspäeval arvutiga simuleeritud ühiseid sõjaväeõppusi, mis Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini sõnul on puhtalt kaitsest lähtuvad, ega ole mõeldud pingete tõstmiseks poolsaarel.

„Ei ole kavatsust tõsta sõjalisi pingeid Korea poolsaarel, sest neid õppusid peetakse igal aastal ja need on kaitsva iseloomuga,“ ütles Moon Reutersi vahendusel. „Põhja-Korea ei peaks üle tähtsustama meie jõupingutusi rahu hoidmiseks ega läbi viima provokatsioone, mis halvendaksid olukorda, kasutades (õppusi) ettekäändena.“

USA-Lõuna-Korea ühisõppused kestavad kuni 31. augustini ning sisaldavad arvutisimulatsioone, mis on mõeldud ettevalmistuseks sõjaks tuumarelva kasutamiseks võimelise Põhja-Korea vastu.

Põhja-Korea peab õppusi ettevalmistusteks sissetungiks ning on minevikus õppuste ajal välja lasknud rakette ja võtnud ette muid tegevusi.

Pühapäeval hoiatas Põhja-Korea, et õppused lisavad kütust tulle.

Riiklik ajaleht Rodong Sinmun nimetas õppusi hoolimatuks käitumiseks, mis viib olukorra tuumasõja kontrollimatusse faasi, vahendab CNN.

Veel teatas Pyongyang, et keegi ei saa garanteerida, et õppused ei lähe üle tegelikuks võitluseks, vahendab Yonhap. „Kui Ühendriigid on eksinud fantaasiasse, et sõda poolsaarel on kellegi teise ukse all kaugel üle Vaikse ookeani, on nad kaugelt rohkem eksinud kui kunagi varem,“ kirjutas Rodong Sinmun.