USA ja liitlased koondavad Süüria lähedusse suured sõjajõud. Lööki on oodata ilmselt paari päeva jooksul

USA loodab, et sõjalise löögi puhul tulevad appi ka liitlased Inglismaa ja Prantsusmaa. Selget ja kindlat otsust rünnak sooritada pole USA siiski veel teinud, väidab The Times.

Britid saadavad väidetavalt piirkonda vähemalt ühe, aga ilmselt mitu allveelaeva, kuid see võtab veel mõne päeva. Allveelaevad on samuti varustatud Tomahawk rakettidega.

Lisaks saadavad britid kohale sõjalaeva HMS Duncan, mis hakkas liikuma Küprose baasist, prantslased peaks aktsiooni toetama sõjalaevaga, mil pardal raketid.

Venelased ei maga samuti ning nende sõjajõud Süürias on kõrgendatud valmisolekus. Venelastel on kohapeal kaks moodsat sõjalaeva, fregatid Admiral Grigorovitš ja Admiral Essen, ja tosin muud sõjalaeva. Vene sõjalaevad on valmis õhutõrjeks, et teha kahjutuks Süüria suunas lastud rakette. Venemaa on ühtlasi lubanud rünnata ka aluseid, mis tulistavad Süüria suunas rakette.