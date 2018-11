USA ja Hiina vahetasid APECi tippkohtumisel teravusi, Pence ähvardas tariife kahekordistada

Esimest korda organisatsiooni ajaloos jäi vastu võtmata ka liidrite ametlik ühisavaldus. Võõrustajariigi president Peter O´Neill kinnitas, et see avaldatakse siiski mõne päeva jooksul.

Tippkohtumise käigus teatas USA, et ühineb Austraaliaga algatusega rajada Paapua Uus-Guineale mereväebaas. Kohtumisel osalenud asepresident Mike Pence ütles torkena Hiina suunas, et baasi eesmärk on kaitsta Vaikse ookeani saareriikide suveräänsust ja rahvusvahelist mereõigust.

Eilses kõnes kritiseeris Hiina president Xi Jinping USA protektsionistlikku kaubanduspoliitikat ja hoiatas, et sellist poliitikat järgivaid riike ootab läbikukkumine.

Pence kritiseeris oma kõnes Hiina väliskaubanduspoliitikat „Üks vöö, üks tee” ja ütles, et tegu on lämmatava vöö ning ühesuunalise teega. Pence märkis, et arenguriikidele antavate laenudega peibutab Hiina nad võlaorjusesse ning arukam on teha koostööd USA-ga. Ta lisas, et USA ei plaani kaubandussõjast loobuda, kuni Hiina oma käitumist ei muuda ja kaubandusbilanssi ei paranda. „Oleme pannud Hiina kaupadele tariifid 250 miljardi väärtuses ja võime seda ka enam kui kahekordistada,” ütles Pence.