USA ja Hiina majandusõda pausil: uutest tariifidest loobuti. Ajutiselt

Ajutine rahu sõlmiti pärast riigipeade tähelepanuväärset lõunat G20 tippkohtumisel. Trump ja Xi olid nõus peatama uute tariifide kehtestamise ja intensiivistama kaubandusläbirääkimisi, ütles välisminister Wang Yi ajakirjanikele kohtumise järel Buenos Aireses.

„Mõlemad pooled usuvad, et kahe riigipea vahel sõlmitud põhimõtteline kokkulepe on suutnud efektiivselt ära hoida riikidevaheliste majanduslike vastuolude edasise süvenemise,“ ütles ta.

Valge Maja kirjeldas seda kui „väga edukat kohtumist“, märkides, et USA jätab ära tariifide tõstmise 10 protsendilt 25-le 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele, nagu kavandati 1. jaanuarist.

Vastutasuks tahab Trump, et Hiina alustaks otsekohe läbirääkimisi oma kaubanduspraktikate üle, sh intellektuaalvara varguse, kübervarguse ning mittetariifsete tõkete teemal.

90 päeva on osapooltel aega, et minna struktuurireformiga edasi, vastasel juhul tuleb ameeriklastel tariife tõsta, ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders avalduses. Ta märkis, et Hiina lubas ka hakata ostma rohkem põllumajandus- ja tööstuskaupu, et vähendada kaubanduslikku tasakaalustamatust USA-ga.