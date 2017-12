USA islamistist merejalaväelane kavandas terroriakti San Fransisco Bayl

USA endine merejalaväelane võeti reedel vahi alla, kui tuli välja, et ta kavandas terroriakti San Fransisco Bayl.

26-aastane Everitt Aaron Jameson võeti vahi alla pärast rünnakukava arutamist Föderaalse Juurdlusbüroo agentidega. Tegu oli äärmuslaste sekka infiltreeruvate föderaaluurijatega, vahendab uudistekanal BBC.

Jameson sattus FBI huviorbiiti tänavu sügisel, kui ta hakkas oma sotsiaalmeediakontodel levitama radikaalset ilmavaadet ja džihadistlikku propagandat terrorirühmituselt Islamiriik.

Terrorikavatsusega mehe kodu läbiotsimisel leiti sealt hulk tulirelvi, testament ja kiri, milles ta võtab tulevase terrorriakti eest vastutuse ja viitab selle läbiviimise ühe põhjusena ka USA president Donald Trumpi otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

Ametlike dokumentide alusel tahtis Jameson jõulude ajal rünnata Pier 39 piirkonda, mis on San Fransiscos populaarne turismisihtpunkt. Teadaolevalt valis ta selle koha välja varasemate isiklike teadmiste põhjal, et seal on pidevalt palju rahvast.

Uurijate väitel avaldas Jameson valmisolekut kasutada lõhkeainet, et inimesed väiksemale maa-alale suunata ja nõnda potentsiaalsete ohvrite hulka suurendada. FBI salaagentide sõnul uuris Jameson

nende käest ka torupommi ehitamiseks vajalike materjalide kohta.

Küll aga oli vahetult enne mehe kinnipidamist märgata tema teatavat kõhklemist: 18. detsembril ütles ta salaagentidele: „Ma ei arva, et ma suudan seda lõpuks ikkagi teha. Ma olen muutnud meelt.“

Talle esitati reedel süüdistus katses materiaalselt aidata välismaist terroriorganisatsiooni.

Jameson osales 2009. aastal USA merejalaväelaste baaskursusel, kuid saadeti teadaolevalt juba õige pea erru, sest ta ei rääkinud sõjaväele tõtt teda vaevava astma kohta.