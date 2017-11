USA instituut: satelliidifotod viitavad ballistilisi rakette kandva allveelaeva „agressiivsele” ehitamisele Põhja-Koreas

Sel kuul Põhja-Korea mereväe laevatehasest tehtud satelliidifotod näitavad, et riik ehitab „agressiivse graafikuga” oma esimest mitteeksperimentaalset ballistilisi rakette kandvat allveelaeva, teatas USA instituut eile.

Washingtonis asuv Põhja-Korea jälgimise projekt 38 North viitas 5. novembrist pärit fotodele, millel on näha tegevust Lõuna-Sinpo laevatehases, vahendab Reuters.

„Allveelaeva survekere sektsioonidena näivate objektide olemasolu laevatehases viitab uue allveelaeva, võimalik, et SINPO-C ballistiliste rakettide allveelaeva, praeguse SINPO-klassi eksperimentaalse ballistiliste rakettide allveelaeva edasiarenduse ehitamisele,” teatas 38 North.

38 North teatas, et on kogu selle aasta jälginud osade ja komponentide liigutamist laevatehase kahes osas.

5. novembri fotod näitavad kaht suurt ringikujulist objekti, mis võivad olla allveelaeva suvekere sektsioonid. Need näivad olevat suuremad kui Põhja-Korea ROMEO-klassi ründeallveelaeva omad.

Katsetusstendi fotod näitavad rakettide allveelaevalt väljalaskmise mehhanismi jätkuvat katsetamist. Siiski ei ole täheldatud mingit tegevust, mis viitaks ettevalmistustele allveelaevalt väljalastava raketi uueks katsetuseks.

Arvatakse, et Põhja-Korea tegeleb tahkekütusel töötava allveelaevadelt väljalastava raketi väljatöötamisega.

Ajakiri The Diplomat tsiteeris eelmisel kuul USA valitsuse allikat, kes ütles, et USA sõjaväeluure on tuvastanud uue diiselelektrilise allveelaeva ehitamise Sinpos ja nimetanud selle Sinpo-C-ks. Sõjaväeluure teatas, et allveelaev on tõenäoliselt Põhja-Korea ainsa eksperimentaalse ballistiliste rakettide allveelaeva suurem järeltulija.