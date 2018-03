USA idarannikul hukkus orkaanis kuus inimest, teiste seas mitu last

USA idarannikut tabas täna võimas orkaan, mis tappis vähemalt kuus inimest, teiste seas kuueaastase poisi, kes kodus omas voodis magas, samuti 11-aastase poisi.

Kuue-aastane Anthony Hamilton suri, kui suur puu kukkus nende majale ja purustas katuse poisi toa kohal. Poiss viidi küll haiglasse, kuid tema elu ei õnnestunud päästa.

Orkaan jõudis mandrile ööl vastu laupäeva kohaliku aja järgi, hävitades palju puid. Inimesed hukkusidki peamiselt murdunud puude alla jäädes, vahendas Aftonbladet The Washington Posti. Orkaan on purustanud maanteid ja kodusid ja tekitas segadust lennuliikluses. Paljud kodud on elektrita.

New Yorgis suri ka 11-aastane laps, kes jäi murdunud puu alla.

Palud maanteed on suletud, sest puud on langenud sõiduteedele.