USA hävitaja tulistas Süüria kohal alla Iraanis toodetud drooni

USA hävitaja F-15E tulistas alla Iraanis toodetud drooni, mis lendas teisipäeval USA toetatud Süüria võitlejate ja nende nõuandjate suunas, teatasid Pentagoni ametnikud.

Juhtum Kagu-Süüria kohal on uus viide selle kohta, et õhusõda Süüria presidenti Bashar al-Assadi toetavate jõudude ja USA sõjaväe vahel tõenäoliselt jätkub ja võib-olla ka ägeneb, kuigi USA on püüdnud jääda keskendunuks Islamiriigi alistamisele, kirjutab New York Times.

F-15E lõikas drooni vahelt ja püüdis sundida seda kurssi muutma, kuid see jätkas lendu võitlejate suunas, kes asusid koos nõuandjatega eelpostil Al-Tanfi linnast kirdes. Droon tulistati alla kohaliku aja järgi varsti pärast keskööd.

USA ametnike sõnul oli allatulistatud lennumasin Shahed 129, sama tüüpi droon, mille USA sõjalennuk hävitas 8. juunil, kui see oli heitnud pommi USA toetatud Süüria võitlejate ja nende nõuandjate lähedusse samas kohas. USA ametnike sõnul ei ole teada, kas droone juhtisid šiiidi võitlejad, Süüria ohvitserid või Iraani nõuandjad.

Kaks päeva varem tulistas USA hävitaja F/A-18 alla Süüria lennuki Su-22, mis oli heitnud pomme USA toetatud võitlejate pihta Tabqast lõunas. Venemaa hoiatas seepeale, et võtab sihikule kõik USA ja koalitsiooni lennukid, mis lendavad Eufrati jõest läänes.

Teisipäeval ütles Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov, et drooni allatulistamine ainult aitab terroriste, kellega USA võitleb.