USA ettevõtted lõpetavad rahva survel üksteise järel koostöö relvalobiga

USA ettevõtted on hakanud end pärast ohvriterohket koolitulistamist taandama koostööst rahvusliku relvakandjate ühinguga (NRA), mis ei soovi leebete või kohati pea olematute relvaseaduste karmistamist.

Autorendiga tegelev firma Hertz teatas koostöö lõpetamisest NRAga, teatades, et rahvusliku relvakandjate ühingu liikmetele enam soodustusi ei pakuta. „Me andsime NRAle teada, et me lõpetame NRA autorendi soodustuse programmi Hertziga,“ säutsus ettevõte oma Twitteri kontol.

We have notified the NRA that we are ending the NRA’s rental car discount program with Hertz. — Hertz (@Hertz) February 23, 2018





Veel enne Hertzi otsustas relvakandjate ühinguga koostöö lõpetada tuntud hotellikett Best Western and Wyndham Hotels, mis samuti pakkus NRA liikmetele soodustusi, kuid lõpetas selle pärast sotsiaalmeediakampaaniat, mis kutsus relvalobi boikoteerima.

NRA jäi loetud päevadega ilma ka mitmetest teistest senistest koostööpartneritest, sh ka autorendifirmadest Enterprise Holdings ja Avis, pangadusettevõttest First National Bank of Omaha, küberturvafirmast Symantec ja kindlustusettevõttest Insurer Chubb.

Avalikkuse survestamise alla on jäänud ka kullerigigant FedEx, keda kutsus üles koostööst rahvusliku relvakandjate ühinguga loobuma üks nädalataguse koolitulistamise ellujääja, 17-aastane David Hogg. „Hei, FedEx, miks sa toetad NRAd?“ säutsus õpilane oma Twitteri kontol.

Hey @FedEx why do you support the NRA? — David Hogg (@davidhogg111) February 23, 2018